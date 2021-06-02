لحمايتها من الهدر.. حقوق الانسان تدعو الى إنشاء برنامج مراقبة للمياه الجوفية

إكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الاربعاء، على ضرورة إنشاء برنامج مراقبة للمياه الجوفية بشكل منتظم من خلال نصب محطات مراقبة مع الابار.

وقال الغراوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مشاكل المياه في العراق لن تنتهي سواء بانحسار مياه الانهار او مواسم الجفاف اوالمشاكل العالقة مع دول المصب او الدول المتشاطئة حول استمرار تدفق المياه والحصص المائية للعراق".

واضاف الغراوي أن "هنالك حاجة الى عدم إستنزاف المياه الجوفية في العراق لمواجهة تغييرات المناخ ومواسم الجفاف حيث تلجأ الدول وخاصة الواقعة في المناطق الجافة وشبه الجافة الى حماية المياه الجوفية بدلاً من البدء باستنزافها كبديل لمواجهة الازمات المائية كونها ستكون هي المصدر الوحيد لمياه الشرب في المستقبل ".

واشار الى أنه "يجب إدارج أهمية حماية هذا المورد في التشريعات للحفاظ على إمدادات المياه الجوفية مستقبلاً" .

ولفت العزاوي الى انه "يتطلب البدء بإنشاء برنامج مراقبة للمياه الجوفية وبشكل منتظم من خلال نصب محطات مراقبة مع الابار وتجهيز هذه الآبار باجهزة قياس المناسيب والتصاريف".