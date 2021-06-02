ضبط مستندات صرف سببت هدراً في المال العام في صحة المثنى

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، ضبط مستندات صرف في صحة المثنى لشراء أجهزة طبية تسببت بهدر المال العام.

وجاء في بيان صادر عن الدائرة تلقت السومرية نيوز نسخة منه أن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى تمكن من ضبط مستندي صرف في دائرة صحة المثنى".

واشار البيان إلى أن "المستند الأول كان لشراء جهاز غسالة لجهاز الناظور بكلفه (٩٩.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار عراقي منذ سنه ٢٠١٤ وإيداعه في المخازن خلافاً للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال مده (٩٠) يوماً".

وتابع أنَّ "مستند الصرف الثاني الخاص بشراء جهاز نشافة لجهاز الناظور كان بكلفة (٩٩.٥٠٠.٠٠٠) مليون دينار، إذ قادت التحقيقات الأوليَّة للفريق أن خزن الجهاز في المخازن كان خلافاً للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال فترة (٩٠) يوماً من تاريخ توقيع العقد"

ولفت البيان إلى أن "عمليات الشراء وطريقة خزن الأجهزة أدت إلى هدر بالمال العام، إذ تسبب ذلك باندثار الأجهزة، فضلاً عن فوات المصلحة المتمثلة بعدم استخدامها طيلة الفترة المذكورة".

وكانت الهيئة قد كشفت عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق مسؤولين اثنين وعدد من الموظفين في دائرة صحة محافظة المثنى، فيما بينت أن الأمر جاء على خلفيَّة شبهة الإضرار المتعمد بالمال العام.