ميسان.. النزاهة تضبط متهماً يؤخر معاملات المواطنين لإجبارهم على دفع رشى

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، ضبط أحد المتهمين بابتزاز ومساومة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعيَّة، مبينةً أنه يقوم بأخذ مبالغ من المواطنين لتسيير معاملاتهم.

وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "فريق عمل تابع لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، وبعد التحري والتقصي والتدقيق الميداني عن معلومات تلقاها المكتب، تمكن من ضبط متهم يعمل موظفاً في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة - قسم الحماية الاجتماعيَّة في المحافظة وفق أحكام المادة (٣٠٧).

وأضافت الدائرة أنَّ "عمليات التحري والمتابعة والتقصي قادت إلى أن المتهم يقوم بتأخير معاملات المواطنين الخاصة بمستحقاتهم في شبكة الحماية الاجتماعيَّة وتعطيلها؛ بغية ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ لإكمال معاملة الصرف الخاصة بهم".

واشارت إلى، أن "المتهم أقدم على الاحتفاظ بالمعاملات بداره وتبليغ بعض الموطنين والاتفاق معهم عبر هاتفه الشخصي، حيث تم ضبط المعاملات البالغ عددها (٨٤) معاملة".

ولفتت الدائرة الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمعاملات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

يُشار إلى أنَّ رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكد من عدم تعرضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.