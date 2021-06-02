توضيح جديد من التربية بشأن امتحانات السادس الابتدائي

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن استعداداتها لإجراء امتحانات السادس الابتدائي في المدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان "امتحانات الصف السادس الابتدائي مدرسية، والمديريات العامة للتربية مستعدة لها بشكل جيد والمدارس استعدت بشكل جيد ايضاً".

واوضح، "هناك مولدات كهربائية وخطوط سحب من اجل توفير الطاقة في المدارس، فضلا عن التحضيرات الصحية كتوفير المعقمات وتعفير الصفوف وكذلك الإيعاز الى التلاميذ بارتداء الكمامات، الى جانب ان القاعات الامتحانية سيكون فيها تباعد بين التلاميذ".

واضاف، ان "جميع الامور تسير بشكل طبيعي، والمدارس مستعدة لاجراء الاختبارات للتلاميذ".

وحددت وزارة التربية 13 من الشهر الجاري موعد امتحانات السادس الابتدائي، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الأحد 4/ 7/ 2021، أما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021.