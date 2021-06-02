التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية "الخارجيون ومحو الامية"

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2020 – 2021 "الخارجيون (المؤهلين من الامتحانات التمهيدي) ومحو الامية فقط" (الدور الأول).

وقالت الوزارة في بيان في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الامتحانات ستنطلق يوم الأحد الموافق 13 حزيران لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاثنين الموافق 21 من الشهر ذاته".

وأضاف البيان، أن "الامتحان يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".