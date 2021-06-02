المكافحة تحدد أسباب تفشي المخدرات بين الشباب وتكشف طرق مواجهتها

وقال القيسي في حديث لنشرة أخبار السومرية، إن "تجارة المخدرات ازدادت في مناطق الجنوب تزامناً مع انتشار داعش في المناطق الشمالية"، مبيناً أن "اخطر مادة هي الكرستال التي تشبه السرطان وتدمر الانسان من الداخل".وأضاف، أن "قانون مكافحة المخدرات اعتبر المتعاطي مريضاً والمتعاطي خارج العقوبة اذا سلم نفسه ويتم علاجهم في مستشفى ابن رشد وردهة في مدينة الطب، وبعد الشفاء يرسل الى المحكمة لاغلاق القضية".وأشار القيسي، إلى أن "البطالة والمشاكل السكانية والاجتماعية تدفع الشباب الى الذهاب الى تلك الامور بزعم النسيان".وأوضح، أن "المكافحة اعدت خطة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال القبض على المتعاطين والمتاجرين وتفعيل الجهد الاستخباري للقبض على المروجين، ومن خلال حملات التوعية التي تقوم بها المديرية"، لافتاً إلى أنه "تم التواصل مع الاوقاف الدينية السنية والشيعية وباقي الديانات من اجل التوعية لحرمة هذه الجريمة، وتفعيل التوعية داخل السجون والمطارات والحدود من اجل محاولة منع دخول تلك السموم".وبين، أن "مجلس القضاء خصص قضاة مختصين بهذه الحالة، والصحة فعلت ردهات خاصة بمعالجة المتعاطين".وعن طرق التهريب، أوضح القيسي، أن "الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان تتمكن من إحباط محاولات التهريب"، لافتاً إلى أنه "هناك طرق لتهريب المخدرات عن طريق ابتلاعها، ولم تظهر الا من خلال السونار وتم التعامل مع هكذا حالات".وشدد على أنه "هناك جهد استثنائي لمكافحة المخدرات والجهد الاستخباري مكن من القبض على الكثير من تلك السموم".