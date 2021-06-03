كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، حقيقة حدوث حريق داخل جامعة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "لا يوجد اي حريق داخل جامعة بغداد والحادث عبارة عن حرق نفايات بالقرب من الجامعة". وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده حدوث حريق داخل جامعة بغداد.

