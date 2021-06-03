الدفاع المدني تنقذ 5 اشخاص وتنتشل جثة طفل وامرأة نتيجة حريق ببغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " فرق مديرية الدفاع المدني انقذت خمسة اشخاص من عائلة واحدة وانتشلت جثة طفل وامرأة من داخل دار سكن مشيد من الواح السندويج سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد".واضافت المديرية، إن" الفرق طوقت الحادث وعزلت النيران بالتزامن وابعدت خطر الحريق عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وعثرت على جثة طفل وامرأة قد فارقوا الحياة نتيجة الحريق "، مشيرتا الى انه " تم تأمين نقل وتسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة بعد اكمال خبير الادلة الجنائية اجراءات رفع العينات لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".