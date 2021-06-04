النجف.. توجيه يتعلق بعمليات "الدفن" والمقبرة القديمة

وقال الياسري في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الجهات المسؤولة عليها محاسبة المتجاوزين من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ومنع اي تهاون بهذا الموضوع، والموظف والضابط المتهاون سيعد مقصر ويحال على التحقيق وفق القانون النافذ".ووجه الياسري، وفق البيان، "كتاب ذي العدد 7793 الى الافواج وفوجي النجف الثاني والثالث بايقاف ومنع اي تسوية قرب المقبرة والطارات الاثرية".