الكاظمي يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع مداخل وبوابات بغداد

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم السبت، اجتماعا خاصا للجنة الامر الديواني 32 لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد والاطلاع على الخطط الموضوعة لانجازه".وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "استعراض تصاميم ومخططات المشروع، وما يتضمنه من سيطرات وبوابات دخول وساحات للوزن والتبادل التجاري، وجسور مشاة وغيرها من الخدمات، على ان تشمل العقود المبرمة خدمات الصيانة المستمرة والتنظيف".ووجّه الكاظمي، الجهات المعنية "بالاسراع في تنفيذ المشروع على ارض الواقع، وتجاوز التعقيدات البيرقراطية، مشددا على ضرورة تنفيذ المشروع بمواصفات تليق باسم بغداد وتاريخها واهلها، وان يتجاوز حالات الفشل التي حصلت سابقا، والتي ادت الى انشاء مشاريع بدون دراسات وافية، نتج عنها مشاريع لا تقدم خدمة للمواطن، وتسببت بهدر الكثير من الاموال".