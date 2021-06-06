بالوثيقة: النقل تسجل حدوث هزة أرضية بالقرب من الحدود العراقية - الايرانية

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهزة سُجلت في تمام الساعة 07:54:20 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (5،1) درجة بالقرب من الحدود العراقية - الايرانية حيث تبعد ( 52) كم جنوب شرق مندلي من محافظة ديالى".

واضاف البيان انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى ".

بحسب البيان، دعت المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.