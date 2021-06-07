المرور تبين إجراءاتها مع مركبات "المعلاية" والأرقام الشمالية

وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرورالعامة العميد حيدر كريم، للوكالة الرسمية، أن "المديرية بانتظار قرار مجلس الوزراء بشأن المركبات المعلاية"، مبيناً أن "قرار 115 الصادر من مجلس الوزراء نص على ايقاف تلك المركبات خلال مدة 6 اشهر، لكنَّ جائحة كورونا حالت دون تنفيذه".واضاف، "هناك تعاطف من قبل وزارة الداخلية تجاه اصحاب المركبات (المعلاية)، وهناك مساعٍ لحل تلك المسألة".من جانب آخر بيَّن كريم، أن "المركبات ذات الارقام الشمالية خاضعة لقانون المرور العامة، وفي حال المخالفة يتم التعامل معها وتحرير مخالفة لأصحابها".