المنافذ الحدودية تطالب بانشاء ممرات للترانزيت

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات المتخذة في مكافحة الفساد الاداري والمالي، فيما طالبت بانشاء ممرات للترانزيت.

المنافذ قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، حضر الاجتماع الاول الذي اقامته هيأة النزاهة في الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وبحضور المحافظين وبمشاركة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية ومدير عام الهيأة العامة للجمارك".

وأضاف البيان أن "الوائلي قدم الاجراءات التي اتخذتها هيأة المنافذ في مكافحة الفساد الاداري والمالي عن طريق ممارسة الدور الرقابي والاشرافي على عمل جميع الدوائر المتواجدة في المنفذ الحدودي بموجب قانون ٣٠ لسنه ٢٠١٦ وقرار مجلس الوزراء ٨٤ لسنة ٢٠٢٠".

وتابع: "تم طرح الاجراءات التطويرية ومنها التدقيق الالكتروني للاجراءات المتخذة بالتعاون مع الدوائر داخل المنفذ الحدودي وكذلك التنسيق مع المحافظات في اعادة اعمار البنى التحتية وتطوير المنافذ من خلال الايرادات المستحصلة من المنافذ الحدودية"، منوهاً بأن "هيأة المنافذ طالبت المحافظات بانشاء ممرات للترانزيت وكذلك مباشرة الوحدات البلدية داخل المنافذ من اجل ادامة التنظيف وتوفير الخدمات المطلوبة مع التأكيد على المحافظين بمتابعة اجراءات عقارات الدولة في المحافظات من اجل اكمال عقود الايجار للخدمات المطلوبة في المنفذ كونها الجهة المالكة للارض بموجب القانون".

من جانبه ابدى المحافظون ورئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي "الدعم لعمل الهيأة وادامة التنسيق والعمل المشترك، كما تمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة التي تنهض بواقع عمل المنافذ".