الأمن القومي يوجه باجتماع عاجل بشأن تطورات أحداث مخمور

وذكر بيان لمستشارية الامن القومي، ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاعرجي ترأس اجتماعا، ضم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في العراق، إضافة الى أعضاء اللجنة، من أجل الوقوف على حيثيات و واقع مخيم مخمور الذي يحظى باهتمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك تقييم مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية في المخيم، و تبعات استهداف هذا المخيم من قبل تركيا في الخامس من حزيران الحالي".ووجه الاعرجي، "بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، لبلورة الرؤية المناسبة للتعامل مع ملف مخيم مخمور الإنساني، وبحث تطوير المتطلبات الأمنية والخدمية لساكني المخيم".