أول كلية في تاريخ الدولة العراقية تصدر بياناً بشأن حادثتين مؤثرتين

أصدر اساتذة كلية التربية أبن رشد، بياناً بشأن حادثتين حصلتا فيها واثرتا بشكل كبير في سمعة الكلية وسمعة جامعة بغداد ووزارة التعليم العالي.

في ما يلي نص البيان: