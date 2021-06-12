بالصور: توافد عائلات شهداء سبايكر إلى موقع الجريمة في تكريت

تنشر السومرية نيوز، صورا لتوافد عدداً من عائلات شهداء سبايكر إلى موقع الجريمة في تكريت.

وسيتذكر العراقيون اليوم جريمة سبايكر التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق العناصر الأمنية إبان اغتصابها الموصل وجزءاً من محافظة صلاح الدين.

الصور ادناه: