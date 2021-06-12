التربية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الاستعدادات للامتحانات النهائية

استحدثت وزارة التربية، غرفاً طبية في عموم المراكز الامتحانية لفحص الطلبة قبل الدخول الى الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الصحية، وانهت استعداداتها لاجراء امتحانات السادس الابتدائي التي تنطلق يوم غد الاحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، انه "تم التنسيق مع وزارة الصحة لاعداد غرفة طبية داخل كل مركز امتحاني لمتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية وفحص الطلبة قبل الدخول للامتحان".

واضاف ان "هناك تعاونا مع وزارة الداخلية لتأمين المراكز الامتحانية، فيما ستستثني وزارة الكهرباء هذه المراكز من القطع المبرمج".

وبين السعدون ان "محافظة بغداد عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الطاقة الكهربائية من المولدات القريبة من كل مركز امتحاني، مع توفير المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات اجهزة التبريد والمراوح في القاعات الامتحانية".

وذكر انه "لاتوجد احصائية بعدد التلاميذ المنتظمين المشاركين بالامتحانات النهائية لانها ستكون غير مركزية وبحسب كل مديرية ببغداد والمحافظات".

بدوره، قال مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي انه "تمت مناقشة جميع الاجراءات التي من شأنها انجاح سير العملية الامتحانية التي تنطلق غدا الاحد، حيث تمت تهيئة المراكز الامتحانية بجميع الاحتياجات الضرورية وان هناك تنسيقا مع الفرق الصحية في كل مركز لاتخاذ الاجراءات الاستباقية الخاصة بفحص الطلبة قبل الدخول الى القاعات بالشكل الذي يتناسب مع اجراءات الجائحة".

واشار الكلابي الى "التأكيد على مدراء المراكز بتطبيق التعليمات الوزارية المعتمدة للمرحلة الابتدائية وضرورة الالتزام بالضوابط الصادرة من قبل وزارة التربية"، منوها بان "عدد الطلبة الخارجيين لمرحلة السادس المشاركين بالامتحانات بلغ ما يقارب 600 طالب وطالبة".

وحددت وزارة التربية بشكل رسمي، موعد امتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الاحد 4 / 7 / 2021، اما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة فستنطلق يوم الثلاثاء 27 تموز المقبل.