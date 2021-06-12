الكاظمي يضع حجر الأساس لتطوير مطار الناصرية الدولي

وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حجر الأساس لمشروع تطوير مطار الناصرية الدولي.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى محافظة ذي قار وافتتح عددا من المشاريع الخدمية المهمة في المحافظة.

