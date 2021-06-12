الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
37
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
37
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
مع محسّد
من
08:30 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
البنتاغون: السفينتان الإيرانيتان في الأطلسي خطوة استفزازية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
الكاظمي يضع حجر الأساس لتطوير مطار الناصرية الدولي
محليات
2021-06-12 | 03:46
905 مشاهدة
وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حجر الأساس لمشروع تطوير مطار الناصرية الدولي.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى محافظة ذي قار وافتتح عددا من المشاريع الخدمية المهمة في المحافظة.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
مطار
الناصرية
+A
-A
آخر الاخبار
07:22 | 2021-06-12
07:22
سياسة
الكاظمي يبين اسباب تأخر مشاريع الإعمار والخدمات في ذي قار
07:18 | 2021-06-12
07:18
دوليات
بالأرقام.. كورونا تتسبب بظاهرة خطيرة بين المراهقات
07:10 | 2021-06-12
07:10
محليات
ديالى.. ضبط بطاقات انتخابية لدى احد المرشحين ومطالبات بتحقيق عاجل
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
البنك المركزي العراقي يصدر بياناً هاماً بشأن سعر صرف الدولار
اقتصاد
33.86%
08:46 | 2021-06-11
البنك المركزي العراقي يصدر بياناً هاماً بشأن سعر صرف الدولار
08:46 | 2021-06-11
اعلامية سعودية تثير ضجة بظهورها في حمام سباحة وتتعرض لانتقادات شديدة
فن وثقافة
18.31%
02:19 | 2021-06-11
اعلامية سعودية تثير ضجة بظهورها في حمام سباحة وتتعرض لانتقادات شديدة
02:19 | 2021-06-11
بطريقة "بشعة".. مجهولون يقتلون موظفاً في مصرف الرشيد
محليات
13.85%
08:02 | 2021-06-10
بطريقة "بشعة".. مجهولون يقتلون موظفاً في مصرف الرشيد
08:02 | 2021-06-10
الصحة تعلن الموقف الوبائي لليوم الجمعة
كورونا في العراق
11.43%
09:28 | 2021-06-11
الصحة تعلن الموقف الوبائي لليوم الجمعة
09:28 | 2021-06-11
كاتانيتش بعد تجاوز هونغ كونغ: لا أرى اللاعبين.. أمرُ بأصعب فترة
رياضة
11.38%
16:00 | 2021-06-11
كاتانيتش بعد تجاوز هونغ كونغ: لا أرى اللاعبين.. أمرُ بأصعب فترة
16:00 | 2021-06-11
رئيس الهيئة القضائية يسرد لـ "السومرية" تفاصيل جديدة عن قضية قاسم مصلح
محليات
11.17%
09:19 | 2021-06-10
رئيس الهيئة القضائية يسرد لـ "السومرية" تفاصيل جديدة عن قضية قاسم مصلح
09:19 | 2021-06-10
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.