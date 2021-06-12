رئيس الوزراء: تراكم الأخطاء أوصلنا إلى مجابهة المشاكل الحالية

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، زار اليوم السبت، ضمن زيارته لمحافظة ذي قار، عائلة شهيد الحشد الشعبي الشهيد البطل ثائر رزاق. حيث تقدم لعائلة الشهيد بعميق المواساة، مكبراً فيه التضحية والبطولة التي سطرها مع أبطال قواتنا المسلحة في الجيش والحشد الشعبي وباقي الصنوف".وأشار الكاظمي، وفق البيان، إلى أن "تراكم الأخطاء مما سبق هو الذي أوصلنا الى مجابهة التحديات والمشاكل الحالية، لكننا نثق بالتعاون المطلوب بين الشعب والأجهزة الحكومية الخدمية منها والأمنية من أجل بناء البلد، ومن أجل حفظ التضحيات التي ضحى من أجلها شهداؤنا الأبرار".وبين، ان "لعوائل الشهداء حقوقا على الحكومة وعلى العراق بأكمله، سواء كانوا من شهداء القوات الأمنية أم شهداء تظاهرات تشرين، وجزء من حقهم هو أن نصل الى انتخابات نزيهة وعادلة ومعبرة عن صوت الناس وتضحيات الشهداء".