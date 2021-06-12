سلطة الطيران المدني: مطار الناصرية الدولي سيكون معلما مهما

وذكرت سلطة الطيران في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وضع حجر الإساس لتأهيل وإنشاء مطار الناصرية الدولي وبحضور رئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن نائل سعد عبد الهادي والشركة الصينية المنفذه ‏(CSCEC).وبينت أن "مطار الناصرية الدولي سيكون معلماً مهماً في قطاع الطيران المدني العراقي والذي سوف ينجز وفق أحدث المعايير والمتطلبات الدولية التي تؤكد عليها المنظمة الدولية للطيران المدني lCAO.واوضحت بأن "مدة أنجاز المطار ستكون 36 شهراً، وتجهز الشركة الصينية المطار بكافة الخدمات والمنشات الخاصة بالمسافرين والذي سيكون بطاقة استيعابية 750،000 ألف مسافر سنوياً، بالإضافة إلى عمل طريق يربط بين المطار ومركز المحافظة بطول 25 كم ، وسيتم ايضاً انشاء بناية للشحن الجوي بمساحة 5000 م2".جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني العراقي تعاقدت مع شركة كيكلوب Kiklop التركية كشركة استشارية متخصصة لتقديم خدمات إدارة التصميم والإشراف، علما إن الشركة المذكورة هي من أشرفت على مطار إسطنبول الجديد مع 9 مطارات مختلفة في أوزبكستان والمملكة العربية السعودية وروسيا.