الامتحانات.. البرلمان يدخل على خط المطالبة بـ"الدخول الشامل"

وقال الزاملي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مقترح الدخول الشامل للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية المتوسطة والاعدادية، سبق أن تم تقديمه من لجنة التربية النيابية الى اللجنة الدائمة للامتحانات والى وزير التربية، لكن للاسف الشديد فان القرار الذي اعتمد هو ثلاثة دروس وعشر درجات تضاف للسعي او لدرجة نصف السنة للدخول الى الامتحانات".وأضاف الزاملي، أن "ما نعتقده بأن الاعداد التي توقعتها الوزارة للطلبة غير المشمولين في دخول الامتحانات، ليست بالأعداد الكبيرة والمؤثرة على اجراء الانتخابات في حال شمولهم بالدخول الشامل، بالتالي فنحن نطالب وبشدة من وزير التربية ومن خلال مجلس الوزراء بطرح موضوع الدخول الشامل في الاجتماع الوزاري المقبل".وأكد أن "تلك المبادرة الانسانية والابوية ستكون مهمة للطلبة، مراعاة للظروف الخاصة التي يعيشها البلد بسبب جائحة كورونا وعدم وجود دوام حضوري وعدم وجود إمكانية للطلبة للتعلم الالكتروني او متابعة الفضائية التربوية ما تسبب في الارباك لهم كونها تجربة جديدة، بالتالي فان وزارة التربية مطالبة بتقديم هكذا مقترح الى مجلس الوزراء والضغط باتجاه القبول به في أسرع وقت لمنح الطلبة الفرصة الكافية للتهيؤ للامتحانات".