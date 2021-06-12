عواصف ترابية وتصاعد للغبار ببعض مناطق العراق

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حدوث عواصف ترابية ببعض مناطق البلاد خلال الساعات المقبلة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.



وقال مدير إعلام الأنواء الجوي عامر الجابري بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "المنطقة الوسطى ستشهد في الساعات المقبلة طقساً مغبّراً ودرجات الحرارة ستكون مقاربة للساعات الماضية دون الأربعين مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة بسرعة تتراوح بين 30-40 كم/ ساعة تشتد خلال النهار أحياناً في بعض الأماكن إلى 50 كم/ ساعة".

وأضاف، أن "مدى الرؤية سيكون من 6-8 كم في الصحو ومن 2-4 في الأجواء المغبرة".

وعن طقس المنطقة الشمالية أوضح أن "المنطقة الشمالية ستشهد طقساً صحواً والرياح ستكون أيضاً شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10-20 كم/ ساعة".

وفيما يخص المنطقة الجنوبية رجح الجابري أن "يكون الطقس مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض المناطق وأيضاً الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من 30-40 كم/ ساعة وستشتد في ساعات النهار في بعض المناطق لترتفع سرعتها إلى 50 كم/ ساعة، وسيكون مدى الرؤية من 4-6 كم ومع حدوث العواصف سيكون مدى الرؤية أقل من 1 كم".

وتابع أن "تصاعد الغبار سيستمر في مناطق متفرقة من البلاد حتى يوم الثلاثاء المقبل وتعود الأجواء إلى الصحو اعتباراً من الأربعاء".