انطلاق الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي

وذكر بيان للمكتب الإعلامي تلقت السومرية نيوز نسخة منه أن ، "الوزارة هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية الخاصة بالامتحانات العامة للمرحلة الابتدائية في جميع المحافظات، بالإضافة الى انها وجهت مدراء المراكز الامتحانية باتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للممتحنين خلال فترة اداء الأمتحانات والحفاظ على رصانة العملية التعليمية".وفي السياق ذاته شددت الوزارة على الممتحنين بـ "ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية والوقائية"، داعيةً اياهم الى "مواصلة عجلة التعليم واستثمار الفرصة المتاحة لهم وتحقيق اعلى نسب النجاح".