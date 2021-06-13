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نبأ سار من وزارة الكهرباء بشأن ساعات التجهيز

محليات

2021-06-13 | 03:47
نبأ سار من وزارة الكهرباء بشأن ساعات التجهيز
9,792 مشاهدة

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، ان انتاج الطاقة الكهربائية الان يصل الى 18 الف ميغاواط ومن المتوقع ان يرتفع الى 22 الف ميغاواط خلال هذا الشهر مما يساعد في زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في بغداد والمحافظات لاسيما ان حاجة البلاد من الطاقة تتراوح بين 25 الى 27 الف ميغاواط.

وكان الناطق باسم وزارة الكهرباء، قد اكد في اذار الماضي في تصريح سابق ان الوزارة تسعى الى تحقيق هدفها والوصول بالطاقة الانتاجية الى 22 ألف ميغاواط.
 
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "تجهيز الطاقة للمواطنين هذا الصيف سيكون افضل مما هو عليه في الاعوام السابقة"، منوها الى ان "هناك محافظات تشهد تجهيزا على مدار الساعة كمحافظة البصرة لما لها من خصوصية ومحافظات اخرى تتجاوز فيها ساعات التجهيز 18 ساعة".
 
ولفت الى ان "وجود تفاوت في التجهيز بين المحافظات يأتي بسبب تهالك قطاع التوزيع وكثرة التجاوزات والعشوائيات"، مبينا ان "العشوائيات في بغداد وحسب لجنة الخدمات النيابية بلغت 1140 مجمعا".
 
وبين ان "الوزارة نجحت بابرام عقود مع الشركات واثمرت عن اقامة محطات كالسماوة بطاقة 500 ميغاواط والناصرية 500 ميغاواط ومحطة الزبيدية في واسط بطاقة 2540 ميغاواط ووحدة توليدية في صلاح الدين بطاقة 630 ميغاواط"، مضيفا ان "هذه المحطات ابرمت عقودها منذ عام 2018، والعمل جار في محطة كركوك الغازية الى جانب اضافة 1500 ميغاواط في محطة بسماية والعمل في محطة الرميلة ومحطتي النجيبية والهارثة".
 
واوضح العبادي ان "استعدادات الوزارة لهذا الصيف انطلقت منذ شهر تشرين الاول الماضي وتم تأهيل عدد كبير من الوحدات التوليدية التي لم تؤهل من العام الماضي لعدم وجود تخصيصات وتم انجازها، كاشفا عن مد خطوط نقل قرابة 6 الاف ميغاواط والتي هي تفرعات صلاح الدين والحامضية والدور والكسك وخطوط محافظة نينوى اضافة الى انجاز الاعمال بـ 46 محطة تحويلية والى جانب انجاز تأهيل 2040 مغذيا لفك الاختناقات في بغداد والمحافظات".
 
ويوم أمس قالت الوزارة للصحيفة الرسمية ان "الشهر الحالي سيشهد ادخال عدد من المحطات الكهربائية التي ترفد المنظومة بطاقات اضافية، مشيرا الى ان" هذه المحطات كان من المقرر لها ان تدخل العمل قبل شهر حزيران الجاري الا ان تأخر اطلاق التخصيصات المالية حال دون تحقيق هذا الهدف".
 
واضافت ان "انتاج الطاقة الكهربائية الان يصل الى 18 الف ميغاواط ومن المتوقع ان يرتفع الى 22 الف ميغاواط خلال هذا الشهر مما يساعد في زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في بغداد والمحافظات لاسيما ان حاجة البلاد من الطاقة تتراوح بين 25 الى 27 الف ميغاواط".

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