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بالوثيقة.. تكليف مدير جديد لناحية الفضلية في ذي قار
محليات
2021-06-13 | 04:05
المصدر:
السومرية نيوز
190 مشاهدة
اصدر محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الاحد، امرا بتكليف مدير جديد لناحية الفضلية جنوب المحافظة والتابعة اداريا لقضاء سوق الشيوخ.
وبحسب الوثيقة، فانه "تم تكليف المهندس "مرتضى عبد الرزاق حسن" بمهام مدير ناحية الفضيلة.
الوثيقة ادناه:
»
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مدير جديد
ناحية الفضلية
ذي قار
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