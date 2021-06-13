بالوثيقة.. تكليف مدير جديد لناحية الفضلية في ذي قار

اصدر محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الاحد، امرا بتكليف مدير جديد لناحية الفضلية جنوب المحافظة والتابعة اداريا لقضاء سوق الشيوخ.

وبحسب الوثيقة، فانه "تم تكليف المهندس "مرتضى عبد الرزاق حسن" بمهام مدير ناحية الفضيلة. الوثيقة ادناه:

