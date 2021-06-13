الكاظمي يوجه وزارة الكهرباء بتسريع إجراءات العمل مع "سيمنس"

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الكاظمي، استقبل اليوم، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة كريستيان بروك ووفد الشركة المرافق له، بحضور القائم بالأعمال الألماني في العراق، لبحث تطبيق خارطة طريق التعاون الموقعة بين العراق والشركة، وسبل تجاوز ما تواجهه من عقبات في التنفيذ".وحثّ الكاظمي، وفق البيان، "الشركة على تجاوز مواضع التلكؤ التي تواجه استكمال المرحلة الأولى من الإتفاق، موجهًا وزارة الكهرباء بتسريع إجراءات العمل مع الشركة بما يؤمّن تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن على المديين القصير والمتوسط".وشهد الاجتماع، "مناقشة سبل توسعة العمل ليشتمل الطاقة الشمسية وباقي أنواع الطاقات المتجددة، وقد وعدت الشركة من جانبها بتقديم المقترحات العملية بهذا الخصوص".بدوره، أكد بروك، أن "سيمنس تفتخر بعمق شراكتها التطويرية مع العراق، وثقته بأن مراحل التنفيذ المختلفة ستشهد تسارعاً في الإتمام، لاسيما وان المرحلة الأولى قد شارفت على الاكتمال".