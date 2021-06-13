حقوق الإنسان تطالب بإعادة النظر بضرائب بيع وشراء الأراضي والدور

وقال العطواني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ارتفاع الضريبة دون تقديم خدمات اجتماعية مهمة وأساسية للمواطنين لاسيما في مجالات الكهرباء الصحة والتعليم والطرق والجسور حملت العوائل ذات الدخل المحدود أعباء إضافية خاصة بعد ارتفاع اسعار السلع والخدمات بالبلاد".وشدد على ضرورة "إعادة النظر بكل القوانين والتشريعات التي تثقل كاهل المواطنين حتى لا تتحول إلى أدوات لانتهاك حقوق الإنسان بالحياة والعيش الكريم".