"هجمات منظمة" تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية الشمالية (صور)

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك- قيارة الغازية) ٤٠٠ ك.ف الى عمل تخريبي ارهابي نتيجة تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (١٥٥) بالقرب من قرية داوود علوك التابعة لناحية الرياض في محافظة كركوك مما ادى الى سقوطه وتوقف الخط عن العمل".وبحسب البيان، فقد "هرعت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية من فرق صيانة الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك وبالتعاون مع القوات الامنية و الجهد الهندسي الى مكان العارض، وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج المتضرر وتصليح الاضرار واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت".يذكر ان خطوط نقل الطاقة الكهربائية تتعرض بين الحين والاخر الى عمليات تخريبية ارهابية من بعض اصحاب النفوس الضعيفة هدفها عرقلة اعمال وزارة الكهرباء وتوقف عمل المنظومة الكهربائية، اضافة الى زعزعة الامن والاستقرار.