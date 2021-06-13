الهجرة تعلن توزيع منحة للمتضررين من حريق "شاريا"

وقالت جابرو في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم توزيع المنحة المالية المباشرة والبالغ قدرها 500،000 دينار بعد تخصيصها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الأسر التي تضررت من الحريق الذي نشب بمخيم "شاريا" للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك في الرابع من شهر حزيران الجاري، من قبل اللجنة المعنية بمتابعة القضية وتخصيص المبالغ، والتي شكلت بأمر الكاظمي".وأضافت، أن" المنحة شملت 136 عائلة من المستفيدين، وأن إجراءات التوزيع قد تمت من خلال التنسيق مع كافة الجهات الداعمة، وذلك حرصا من الوزارة لإنجاح عملية التوزيع وتفادي أي من العراقيل".وأشارت الوزيرة إلى أن "عملية التوزيع أنجزت بحضور اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء، ومن ضمن أعضائها، مدير قسم المحافظات الوسطى مهند صالح عبد الرحيم، إضافة إلى مديرة خلية الأزمة ومدير ناحية فايدة وبالتنسيق مع إدارة المخيم".