وفاة مدير شرطة في ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بوفاة مدير مركز شرطة في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مدير شرطة الكحلاء في محافظة ميسان العميد فاضل نتاش، توفي اليوم".



وبين، أن "سبب الوفاة كان اثر مرض عضال".

