هزة أرضية تضرب احدى مناطق ديالى القريبة من الحدود مع الايرانية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 10:10:14صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3) درجات بالقرب من الحدود العراقية – الايرانية، حيث تبعد ( 40) كم جنوب شرق مندلي من محافظة ديالى"، مضيفة أن "الهزة لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين".ودعت الهيأة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".