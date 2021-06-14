ذي قار تبدأ اولى خطوات تنفيذ مشروع نفطي عملاق

كشف محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، اليوم الأثنين، عن توقيع العقد الأولي مع شركة الأوسط المؤتلفة مع الشركات الصينية لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي الاستثماري الأكبر من نوعه في البلاد.

وقال الخفاجي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شركة مصافي الجنوب أعلمت ادارة المحافظة بتوقيع العقد بشكل أولي مع هذه الشركة والائتلاف الصيني العامل معها، والذي من المتوقع ان يوفر الآلاف من فرص العمل لابناء المحافظة خلال مرحلة الانشاء، وخلال مرحلة التشغيل"، وأشار الى ان " شركة مصافي الجنوب تعمل على تهيئة المستلزمات الكاملة للبدء بمراحل المشروع العملاق، حيث سيتم تهيئة الأرض والحصة المائية، فضلاً عن بعض القضايا اللوجستية اللازمة للتنفيذ".