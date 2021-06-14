النزاهة: تنفيذ عمليتي ضبط في التجهيزات الزراعيَّة وشركة المنتجات النفطيَّة بصلاح الدين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين تمكَّن من ضبط أمين مخزن في الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة - فرع المحافظة، لوجود اختلاسٍ من مادة سماد اليوريا بكميَّة ألف طنٍّ في مخزن الضلوعيَّة".وأضافت الهيئة، أنَّ "التحقيقات الأوليَّة وإفادة مدير التجهيزات الزراعيَّة في المحافظة والممثل القانوني أيَّدت وجود النقص في مادة اليوريا"، مُؤكّدةً أنَّ "الكميَّة المُختلسة تُقدَّرُ بمبلغٍ يزيد على (300,000,000) مليون دينار".واشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم، على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".وفي سياقٍ آخر، أشارت الهيئة إلى أنَّ "فريقاً من المكتب انتقل إلى محطة تعبئة وقود (الدور) الحكوميَّة؛ لورود شكوى تتضمَّن وجود تلاعبٍ في عدَّاد توزيع الگاز، وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسميَّة"، مبيِّنةً أن "إجراء التكييل لمُضخَّات المحطة الخاصَّة بمنتوجي البنزين وزيت الغاز قاد إلى وجود نقصٍ في الكميَّة المُجهَّـزة من منتـوج البنزين، وعـدم مطـابقة الكميَّات المُجـهَّزة للمـواطنين مع قياس المكيلة الخاصة بالتكييل".ولفتت إلى "تشخيص الفريق، أثناء تدقيق المبالغ المستحصلة يوم الزيارة ومطابقتها مع كميَّة المنتوج المباع، وجود زيادة في المبالغ المُستحصلة من بيع منتوج زيت الغاز، وعند قسمة المبلغ على الكميَّات المُجهَّزة تبيَّن قيام المحطة ببيع منتوج الغاز بسعر (٤٥٠) دينارٍ لكل لترٍ خلافاً للسعر الرسميِّ".