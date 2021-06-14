نائب قائد العمليات المشتركة يتفقد مخيما للاجئين في نينوى (فيديو)

وقال مراسل السومرية نيوز، أن "الزيارة جاءت لغرض الاطلاع على الواقع الانساني والاقتصادي لسكان المخيم"، مشيرا الى "متابعة الاحداث الامنية التي شهدها مخيم الاكراد الاتراك بعد استهدافهم بطائرة مسيرة او صاروخ كاتيوشا".بدوره، أكد الشمري للسومرية نيوز، على "توفير الحماية الامنية لمخيم مخمور كونه يفتقد للحماية والخدمات".واشار الى انه "سيتم تعزيز الامن من خلال وجود قوات الشرطة المحلية".وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ووكيل جهاز الامن الوطني حميد الشطري، وعدد من كبار الضباط، وصلوا إلى محافظة نينوى لمتابعة عدد من المواضيع الخاصة بالشأن الأمني.