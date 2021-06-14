الدفاع المدني تخمد حريقاً في معمل ألبان في كربلاء (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مستودع عملاق لتخزين الحليب الجاف داخل معمل البان گاله في محافظه كربلاء المقدسة"، موضحة أن "فرقها طوقت النيران واخمدت الحريق الذي اشتعل في مستودع مشيد من الثرموستون والسندويج دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق".وطالبت المديرية، "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المستودع".