الكاظمي يصدر توجيهات تخص الناجيات الايزيديات

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الكاظمي استقبل اليوم، مجموعة من الايزيديات الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، ممن يخضعن لبرنامج رعاية حكومية في العاصمة بغداد".ووجه الكاظمي، "وزيرة الهجرة والمهجرين والامانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة احتياجاتهن، والاسراع في تلبية متطلبات جميع النازحين وعلى وجه الخصوص الناجيات الايزيديات"، مؤكدًا "اهتمام الحكومة الكبير بملف المختطفين من النساء والاطفال الايزيديين، وبين ان الامور لن تستقر مالم يتم تحرير جميع المختطفين، وتعزيز السلم الأهلي واعادة تاهيل مناطق اهلنا الايزيديين وتعويضهم عما عانوه بسبب وحشية الارهاب".وابدت الناجيات، "تثمينهن لجهود الحكومة في اقرار قانون الناجيات الايزيديات، والذي يعد من القوانين المهمة ولاقى ترحيبا دوليا كبيرا، حيث يتضمن تعويضات للناجيات، والعمل على دمجهن في المجتمع بعد اعادة تاهيلهن صحيا ونفسيا، وهذا ما تعمل عليه الحكومة عبر مؤسساتها".