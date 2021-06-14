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الإعلام الرقمي يكشف عن تغيير اسماء صفحات عراقية على فيسبوك

محليات

2021-06-14 | 14:25
الإعلام الرقمي يكشف عن تغيير اسماء صفحات عراقية على فيسبوك
481 مشاهدة

كشف مركز الإعلام الرقمي، الاثنين، عن تغيير اسماء صفحات عراقية على فيسبوك لاسباب سياسية وانتخابية.

وقال المركز في بيان، إن "فريق مركز الإعلام الرقمي رصد قيام بعض صفحات فيسبوك في العراق بتغيير اسمائها واختيار اسماء اخرى لسياسيين او مرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة".

واوضح المركز ان "التغيير يأتي كبديل لعمل صفحة جديدة، حيث يستفيد السياسي الذي اصبحت الصفحة باسمه من عدد الاعجابات السابقة للصفحة من اجل الترويج لنشاطاته بدلا من البدء من الصفر".

ولفت المركز الى أن "عددا من هذه الصفحات تقوم بحيلة حتى تتجنب وصول اشعار لمتابعي الصفحة بتغيير الاسم، من خلال تقديم طلب بتغيير اسمها ثم اخفاء الصفحة، وبعد ذلك يقوم بحظر العراق من متابعي الصفحة حتى لا يصل اشعار بتغييرها الى متابعيها العراقيين، ثم بعد ذلك يتم رفع الحظر وتظهر مجددا للنطاق الجغرافي العراقي".
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