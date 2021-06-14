التربية تكشف حقيقة صدور قرار بحسم العام الدراسي

نفت وزارة التربية، الاثنين، صدور قرار بحسم العام الدراسي واعتماد درجة نصف السنة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية في حديث نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية، "ننفي صدور أي قرار بحسم العام الدراسي واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصفوف غير المنتهية".

وأكد المتحدث "استمرار التعليم الإلكتروني إلى الأول من تموز المقبل".

وكان وزير التربية علي حميد الدليمي أكد، قبل أيام، أنه من الصعب اتخاذ قرار انهاء العام الدراسي الحالي أسوة بالعام الماضي، مبيناً أن الموضوع يجب أن يدرس بشكل علمي وتربوي من قبل الوزارة وهيئة الرأي وكذلك اللجنة الدائمة للامتحانات لاتخاذ القرارات الصحيحة.