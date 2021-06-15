بالصور: حريق يلتهم مول تجاري في النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإندلاع حرق في مجمع ستي مول في محافظة النجف.

وقال المصدر للسومرية نيوز إن "فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد حريق اندلع في مجمع ستي مول في خان المخضر بالمدينة القديمة في محافظة النجف.