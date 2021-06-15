العراق يؤكد استعداده لاستقبال طلبة دولة أوروبية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الوزير "استقبل وكيل وزير الخارجية في جمهورية بيلاروسيا ميكالاي باريسيفيتش والوفد المرافق له بحضور مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، حيث وجه بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة وتنفيذ وتطوير صور التعاون مع بيلاروسيا في مجال الزمالات الدراسية والبحثية وتبادل الأساتذة والإشراف المشترك".ودعا عبد الصاحب، الى "استثمار الانفتاح بين البلدين وتمكين مؤسساتهما من تحقيق وتلبية متطلبات التعاون المشترك وتسريع خطوات الاتفاقات والتفاهمات وزيادة سقف المنح الدراسية، مؤكدا استعداد الجامعات العراقية لاستقبال الطلبة من بيلاروسيا الراغبين بالدراسة في العراق والتعرف على ثقافة وتاريخ العراق في المنطقة والعالم".بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية في بيلاروسيا، إن "التعاون مع العراق مهم للغاية وإن التنسيق والتفاهم مع الجامعات العراقية يصب في مصلحة البلدين".