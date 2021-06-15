الصدر يوجه اتباعه باخذ لقاحات كورونا.. والا !

وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان، حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "حفاظا على السلامة المجتمعية وتشجيعا لكل الأفراد بضرورة التوجه الى المراكز الصحية لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا وجه مقتدى الصدر بمنع العاملين في التيار الصدري من الدوام في مفاصل عملهم ومؤسساتهم ممن لم يتعاطوا اللقاح الى الأن بدءا من يوم غد الى مدة أقصاها شهر".واضاف ان ذلك يأتي "کفرصة أخيرة لأخذ اللقاح وإلا اعتبر خارج عن مفاصل التيار ومؤسساته بما فيهم العاملين في الحنانة ولا يستثنى من ذلك أحد على الإطلاق".