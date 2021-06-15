مجلس الوزراء يصوت على فتح التصدير دون قيد أو شرط

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، تابعته السومرية نيوز، إن "فتوى الجهاد الكفائي لها أثر كبير بأمن العراق، ومكنت العراقيين من إيقاف أخطر العصابات الإرهابية وإزالتها".وأشار إلى أن "الحكومة ماضية بإنجاز جميع المشاريع المتلكئة في ذي قار".ولفت إلى أنه "هناك حرص ودقة في زيادة تنوع السلة الغذائية وتوجيهها إلى شريحة الفقراء".وبين ناظم، إن "الكاظمي وجه بضرورة عدم السماح بالتلاعب في الحصص المائية لإضراره بالزراعة"، مؤكدًا "دعم الحكومة للانتخابات وعدم السماح بأن تستغل الوزارات لأغراض انتخابيةوأضاف أن "مجلس الوزراء صوت على توسعة إنتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة 100 ألف برميل".