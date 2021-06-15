الصدر يستبق مواجهة العراق وإيران بالتأكيد على إصلاح مفاصل الرياضة

وقال الصدر في تغريدة، تابعتها السومرية نيوز، "نحن إذ نتمنى لمنتخبنا الوطني في مباراة اليوم كل النجاح، فأننا نؤكد على إصلاح المفاصل الرياضية أجمع في عراقنا الحبيب، وإبعاد الفاسدين".وأضاف "نؤكد عدم وجوده من يمثلنا في هذه المفاصل على الإطلاق في كل أفعالهم سوى اللجنة المشكلة من قبلنا مؤخرًا، وهي أيضًا اقتربت من نهاية صلاحيتها مشكورين".وبداية شهر آذار الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تشكيل لجنة لإنهاء الفساد الرياضي في العراق.