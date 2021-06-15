ذي قار.. أحكام مختلفة وغرامات مالية بحق تجار مخدرات

وقال إعلام شرطة ذي قار، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما يقضي بالسجن لــ 7 اعوام وغرامة مالية 10 ملايين دينار بحق المدان ( غ.ك.ي ) و 15 عاما بحق المدان ( م.ك.م ) وغرامة مالية 10 ملايين دينار، فيما اصدرت المحكمة حكما لــ 10 اعوام بحق المدان ( ص.ع.أ ) وغرامة مالية 10 ملايين دينار لارتكابهم جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة".وبحسب البيان، أن "هذه الاحكام القضائية تأتي حصيلة متابعة مروجي المواد المخدرة والقبض عليهم والتحقيق معهم التي انتجت احالتهم للمحاكم المختصة لينالو جزائهم العادل".