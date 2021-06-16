احباط عملية ابتزاز لطالبات في احدى الجامعات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها أحبطت 3 عمليات ابتزاز الكتروني، 2 منها في محافظة الأنبار لفتاتين من المحافظة، والثالثة بإحدى الجامعات لعدد من الطالبات".وأضافت المديرية، أن "مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من الوصول إلى المبتزين الذين هددوا الضحايا بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الخضوع لرغباتهم الدنيئة".وبينت انها "اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".