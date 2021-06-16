المالية تصدر توضيحا بشأن رواتب الرعاية الاجتماعية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة ورد للسومرية نيوز، ان "وزارة المالية تود أن توضح للرأي العام حقيقة التصريحات غير الدقيقة الصادرة عن بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية حول عدم التزام الوزارة بتنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١ فيما يخص صرف المستحقات المخصصة للإعانة الإجتماعية".واكدت الوزارة انها "تولي اهتمامها وحرصها على تقديم كافة اشكال الدعم اللازم لهذه الشريحة من المجتمع، وانها ملتزمة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة للدولة دون تلكؤ او تأخير".واشارت الى ان "دائرة المحاسبة تقوم اولا بأول إطلاق التخصيصات لهيئة رعاية ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة ( المعين المتفرغ) ، حيث بلغت تمويل سنة 2021 لغاية 2021/5/31 بقيمة (000'042'682'188) مليار دينار، وتم صرف مبلغ ممول بقيمة (000'000'249'275'1) تريليون دينار ضمن تخصيصات عام 2021".ودعت وزارة المالية في بيانها كافة الجهات والمؤسسات الى "مراعاة الدقة والموضوعية، والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل إطلاقها لوسائل الإعلام المختلفة، والذي من شأنه إحداث حالة من خلط الاوراق وإرباك الرأي العام او إستغلال الفقراء وتحويل رواتبهم الى مادة دسمة لإغراض تسقيطية او إنتخابية".