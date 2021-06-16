نائب يحذر من كارثة زراعية في نينوى نتيجة انقطاع الكهرباء

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "مشروع ري الجزيرة هو سلة خبز العراق، لكن للاسف الشديد فان المشروع انقطع عنه التيار الكهربائي منذ اربعة ايام ما ادى الى تضرر الاف الفلاحين من مزارعي الخضروات (الطماطة والبطاطا وباقي الخضروات"، مبينا ان "خسارة الفلاحين اصبحت كبيرة جدا وستهدد الموسم الزراعي لهذه المحاصيل".واضاف الشمري، ان "هنالك ضرورة للتدخل العاجل من قبل وزير الكهرباء لمنحهم الطاقة الكهربائية من خط الطوارئ الى حين معالجة الامر وعودة التيار الكهربائي الى تلك المناطق من محافظة نينوى"، لافتا الى ان "بقاء الحال على ماهو عليه سيؤدي الى تلف جميع المحاصيل الزراعية في محافظة نينوى".