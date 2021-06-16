تشكيل لجنة لإختيار اعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان الجدد

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي, اليوم الاربعاء, اجتماعـآ مع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي , لغرض البدء بمراحل تشكيل اللجنة المكلفة بإختيار اعضاء مفوضية حقوق الإنسان وفق قانون المفوضية الجديد المرقم (53) المعدل لسنة 2017 النافذ".
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب ورد للسومرية نيوز، ان "عضو الكعبي دعا إلى تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة حقوق الانسان النيابية مع هيأة الرئاسة الأسبوع المقبل لهذا الغرض، خاصة وان الفترة الزمنية المقررة وفق القانون لأعضاء المفوضية الحاليين قاربت على الانتهاء بتاريخ 20-7-2021 ".