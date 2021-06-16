تشكيل لجنة لإختيار اعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان الجدد

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب ورد للسومرية نيوز، ان "عضو الكعبي دعا إلى تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة حقوق الانسان النيابية مع هيأة الرئاسة الأسبوع المقبل لهذا الغرض، خاصة وان الفترة الزمنية المقررة وفق القانون لأعضاء المفوضية الحاليين قاربت على الانتهاء بتاريخ 20-7-2021 ".