الكاظمي يفتتح محطة كهرباء سامراء البخارية

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي اكد ان المرحلة الثانية ستكتمل خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، لتدخل الى الشبكة الوطنية".وقال الكاظمي بحسب البيان، ان "المحطة سترفد شبكة الإنتاج الوطنية بحدود 1260 ميغاواط من الكهرباء، وستخدم مناطق شمال محافظة بغداد، ومحافظة صلاح الدين بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية"، مشيرا الى ان "العمل يجري بجدية على تطوير محطة سامراء بعقد جديد ضمن الاتفاقية الصينية لإضافة مرحلة ثالثة للمحطة".واوضح ان "المحطة ستوفر فرص العمل لأكثر من 1400 مواطن عراقي من أصحاب الاختصاص والخبرات"، مبينا ان المحطات المتلكئة كانت بمثابة تحدٍ لنا خلال العام الماضي، وعملنا بكل جد على إتمامها".واضاف "افتتحنا قبل أيام محطة كهرباء الناصرية، ونفتتح اليوم محطة سامراء، وهناك مشاريع محطات جديدة في الجنوب والوسط والشمال"، لافتا الى ان من اولويات الحكومة دعم المناطق المحررة من براثن داعش، وإعادة إعمار شبكات التوزيع والمحطات الكهربائية التي تضررت".وتابع الكاظمي ان "معركة الإعمار وتقديم الخدمات هي المجال الحقيقي لإثبات الأداء، وان هذه المحطة جزء من الأفعال فالمواطن سئم سماع الأقوال بلا فعل ملموس".ووجه الكاظمي "الشكر للكادر الفني والعاملين والوزراء والمدراء الذين بذلوا اقصى الجهود لاكمال هذه المحطة"، داعيا "زملاءهم في المحطات الأخرى الى تسريع عملهم كي يرى المواطن العراقي تحسنا في مجال الكهرباء في ظل ظروف الصيف القاسية".واردف "بالإرادة والصبر والحكمة والهدوء سنرد على الأصوات السلبية الصفراء التي لا تريد الخير للبلد وترغب بصناعة اليأس وتحاول تشكك و عرقلة أي منجز تحققه الحكومة، وردنا عليهم بافتتاح هذه المحطة العملاقة في سامراء وقبلها محطتي الناصرية والمثنى للكهرباء و كذلك مستشفى الناصرية وكربلاء ووضع حجر الاساس بميناء الفاو الكبير العملاق ومطار الناصرية وغيرها من المشاريع".واردف "نحن مقبلون على انتخابات مبكرة، وهناك من يخشى نتائجها ويحاول إشاعة اليأس في نفوس المواطنين لأجل دفعهم الى عدم المشاركة بالإنتخابات.وختم بالقول "مستمرون في الإعمار وافتتاح المشاريع ومعالجة مشاكل المشاريع المتلكئة لإعادتها الى الحياة، وسنستمر بمحاربة الفساد رغم كل التحديات التي نواجهها"، لافتا الى "سحب عدد كبير من الإجازات في هيئة الإستثمار بسبب تلكؤ مشاريع تلك الإجازات، لأننا نريد مشاريع حقيقية تفيد البلد والمواطن".