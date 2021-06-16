التربية تعتمد درجة نصف السنة درجة نهائية للمراحل غير المنتهية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي، يعلن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021".واضاف البيان ان "الدليمي ثمن جهود الملاكات التدريسية والتربوية، وما بذله طلبتنا الاعزاء وعوائلهم من اجل انجاح العام الدراسي الحالي، ويؤكد انهم يصنعون بذلك مستقبل العراق المشرق".